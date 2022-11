Belgii chybí spalovny na kokain

Belgie se potýká s kuriózním problémem. Celní správa rok od roku zabavuje čím dál víc kokainu pašovaného do země a začínají jí chybět spalovny, kde by se droga dala ničit. Úřady již vyjádřily obavy, že sklady přeplněné kokainem by se mohly stát cílem krádeží.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto

Článek Loni belgické úřady zabavily 89,5 tuny kokainu, letos by se podle odhadů mohly dostat přes 100 tun (podle ceny kokainu v belgických ulicích má takové množství cenu zhruba 122 miliard korun). Většina drog pochází z latinské Ameriky a míří do přístavu v Antverpách, který je považován za vstupní bránu ilegálního obchodu do Evropy. Tamním celníkům už ale nestačí kapacita spaloven, kde se zabavené drogy ničí. Desítky tun kokainu tak zůstávají ve skladech a mohly by se stát lákavým cílem některých drogových gangů. Kočka pašovala drogy do vězení, sama skončila za mřížemi útulku Koktejl Místní média uvádí, že se v okolí skladů začaly množit případy pozorování drony, kterými gangy zkoumaly sklady a jejich zabezpečení. „Urgentně hledáme další spalovací kapacity,“ uvedl mluvčí belgického ministerstva spravedlnosti pro server deníku De Standaard. Dodal, že spalovny nemohou ničit velké množství kokainu najednou. „Spalování kokainu uvolňuje látky, které významně poškozují filtry. Během jednoho spalování můžeme spálit maximálně 1000 až 1500 kilogramů kokainu,“ uvedl mluvčí. Spaloven, které splňují přísné podmínky a mají licenci na ničení drog, je také jenom pár. O každé spalování musí být zažádáno, což zase celý proces prodlužuje. Úřady uvedly, že usilovně pracují na řešení ožehavého problému a řešení představí v nejbližších dnech. Muž zapomněl batoh s drogami na německém nádraží, chtěl ho vyzvednout na policii Koktejl