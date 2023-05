Závislost na sociálních sítích? Počet ohrožených dětí v Česku roste

V Česku vzrostl za poslední čtyři roky podíl dětí mezi 11 a 15 lety, které mohou být závislé na sociálních sítích. Zatímco v roce 2018 byly znaky problémového užívání a závislosti na sítích patrné u pěti procent dětí, loni už u osmi procent dětí. Častěji jsou to dívky než chlapci. Ukázala to česká část mezinárodní studie o zdraví a životním stylu školáků a školaček HBSC 2022 (Health Behaviour in School-aged Children).

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto