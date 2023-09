Umělá inteligence ve školách? Polovina pedagogů je pro

Umělá inteligence (AI) patří i do škol, myslí si více než polovina českých pedagogů (56 %). Proti začlenění AI do výuky je pouze 19 procent učitelů. Vyplývá to ze studie provedené Univerzitou Palackého v Olomouci, na které se podílela česká a slovenská pobočka Microsoftu.

