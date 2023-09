Umělá inteligence vdechne mobilům nový život

Lepší výkon, hezčí displeje či kvalitnější fotoaparáty. Nejlepší chytré telefony přináší každý rok nějaké vylepšení. Opravdových inovací, které by zahýbaly celým trhem, je ale poskrovnu. Změnit by to mohla umělá inteligence (AI), ta má totiž potenciál vdechnout smartphonům doslova nový život.

Foto: Leonhard Simon, Reuters Šéf amerického výrobce čipů Qualcomm Cristiano Amon