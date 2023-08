Zájem o mobily zůstává slabý. Pocítilo to už i Xiaomi

I přesto předčily hospodářské výsledky očekávání analytiků, neboť čistý zisk vzrostl o 147 procent na 5,14 miliardy jüanů (15,57 miliardy korun). Kdyby tržby nepoklesly, byl by pochopitelně zisk ještě vyšší.

Kvůli klesající poptávce po smartphonech se bude podle agentury Reuters snažit Xiaomi rozšířit své aktivity do oblasti elektromobilů. Společnost hodlá do automobilového průmyslu investovat 10 miliard USD (223,5 miliardy Kč) během nadcházejících deseti let.