Umělá inteligence se zabydluje u obchodníků stále častěji

Přestože se o umělé inteligenci mluví více až v poslední době, někteří obchodníci ji využívají již roky. To je i případ amerického maloobchodního řetězce Walmart, který začal využívat AI při jednání se svými dodavateli.

Stačí zahájit konverzaci s tímto inteligentním robotickým asistentem a on okamžitě sestaví nákupní seznam, nabídne recept na vaření a dokonce naplní nákupní košík. Specifikovat přitom zákazníci mohou, na co mají chuť a jak vysoký mají rozpočet.

Webovou aplikaci nabízí OpenAI zdarma, platí to však pouze pro starší verzi chatbota GPT-3.5. Pokročilejší umělou inteligenci GPT-4, která je schopná přesnější a užitečnější odpovědi, mohou využívat pouze majitelé předplatného. To vyjde případné zájemce na 20 dolarů měsíčně, tedy v přepočtu zhruba 440 Kč.

Umělá inteligence se dostala do středu pozornosti s rozvojem ChatGPT. Tento chatovací systém dokáže generovat různé texty včetně článků, esejí, vtipů a poezie na základě jednoduchých dotazů. ChatGPT se učí odpovídat na podněty uživatelů a podobně jako lidé se učí na základě velkého množství dat.

Pokud člověk například zboží strčí do kapsy nebo do tašky místo do košíku, dorazí pracovníkům na mobil upozornění a krátké video s podezřelým. Ostraha tak nemusí sledovat záběry z kamer nepřetržitě, respektive může dohlížet na více prodejen najednou, kam systém plánují rozšířit.