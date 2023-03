Zloděje v obchodě odhalí umělá inteligence

Pokud člověk například zboží strčí do kapsy nebo do tašky místo do košíku, dorazí pracovníkům na mobil upozornění a krátké video s podezřelým. Ostraha tak nemusí sledovat záběry z kamer nepřetržitě, respektive může dohlížet na více prodejen najednou, kam systém plánují rozšířit.