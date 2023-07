Umělá inteligence bude největší bublinou všech dob, domnívá se ředitel firmy Stability AI

„Myslím si, že to bude největší bublina všech dob,“ řekl Mostaque v rozhovoru s analytiky UBS. „Říkám tomu bublina ‚dot AI‘, a to ještě ani nezačala.“ Dodal, že AI je stále ve velmi ranné fázi a zatím není připravena na masové přijetí v odvětvích, jako je například bankovnictví. Termínem ‚dot AI‘ připomíná bublinu internetových akcií z přelomu tisíciletí.

„Myslím si, že je to reálné. Myslím si, že zde není mnoho investičních příležitostí a uvidíte, že lidé se přesunou od nejlepších výrobců čipů ke společnostem, které to využívají k tomu, aby vhodně ovlivnily své zisky a tržby. A uvidíte, jak trh potrestá ty, kteří to nevyužijí. V následujících letech to bude jedno z největších investičních témat,“ dodal Mostaque.