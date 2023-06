Zeptejte se avatara. Zastane roli recepčního nebo průvodce po galerii

„Je to vlastně počítačová postava, která má mozek umělé inteligence. V našem provedení, to znamená na displeji, v životní velikosti, s mikrofonem, je to vlastně ta nejpřirozenější forma komunikace umělé inteligence a člověka, tedy hlasem,“ vysvětlil Novinkám Michal Toporcer, kreativní ředitel firmy Xlab Realtime, která na technologii pracuje.