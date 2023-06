Komentátorku na Evropských hrách nahradí umělá inteligence

Anglická rodačka by sice mohla komentovat výkony sportovců sama, protože je ve svých 36 letech běžně zvyklá na vystoupení v televizi a nyní navíc pracuje jako komentátorka pro evropskou atletickou federaci.

Jejím hlasem bude umělá inteligence komentovat Live blog na webu Evropské atletiky, a to po celou dobu konání mistrovství Evropy družstev v atletice. To se bude konat od 20. do 25. června i za účasti české reprezentace.