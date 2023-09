Povolali zaměstnance z home office zpět do kanceláře. Polovina lidí dala výpověď

Práce z domova se v době koronavirové pandemie značně rozvinula. Postupně však velké technologické společnosti povolávají zaměstnance zpátky do kanceláří. To je i případ tvůrců seznamovací aplikace Grindr, kde však nechuť zaměstnanců vrátit se vyústila až v to, že téměř polovina lidí dala výpověď. Upozornil na to list The New York Post (NYP).

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto