Práce z domova? Všichni zpátky do kanceláří, zavelel Zoom

Během pandemie covidu-19 se Zoom stal synonymem pro práci z domova. A to nejen díky stejnojmennému programu pro videokonference, ale také díky strategii této firmy převést co nejvíce pracovníků na práci z domova. Nyní ale vedení podniku zaujalo nový postoj ohledně pracovního prostředí svých zaměstnanců, nařídilo jim okamžitý návrat do kanceláří.

Foto: Arnd Wiegmann, Reuters Logo společnosti Zoom