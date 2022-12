Home office využívá téměř třetina pracujících

I nyní by jich mohlo být daleko více, ale často snaha lidí o práci z domova selhává na nedůvěře zaměstnavatelů. Vyplývá to z pravidelného průzkumu provedeného agenturou g82 pro společnost LMC provozující portály Jobs.cz a Práce.cz.

Na lidi působí mimo jiné i to, že za covidu viděli, že se firmy snaží jim práci z domova umožnit a ve většině případů to šlo.

Na rozdíl od doby covidové se přesto změnilo několik věcí. Zaměstnanci, jimž to bylo umožněno, tehdy měli práci z domova nejčastěji jeden až tři dny do měsíce. Nyní je to často více. U třetiny pracovníků z této skupiny je to jeden až dva dny v týdnu, u 11 procent tři až čtyři dny v týdnu a 16 procent pracuje především nebo výlučně z domova.