Obsahové farmy využívají umělou inteligenci k parazitování na médiích

Obsahová farma je obchodní model, při němž platforma publikuje co největší množství méně kvalitního, ale stále relevantního mediálního obsahu, který je maximálně uzpůsoben algoritmům internetových vyhledávačů. Cílem je dosáhnout co největšího počtu zobrazení stránek uživateli, a tím i vytvářet příjmy z on-line reklamy.

Chatboty umělé inteligence jsou v obsahových farmách využívány k „přepisování“ tisíců článků zavedených médií, jako je deník The New York Times, agentura Reuters či stanice CNN, a jejich opětovnému publikování bez toho, aniž by byl citován původní zdroj, uvádí průzkum.