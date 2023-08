Majitel Facebooku vtiskne umělé inteligenci vlastní osobnost

Konkrétně by Meta měla pracovat na celé sérii chatovacích robotů, které budou podobné systému ChatGPT od OpenAI. Také tedy budou stavět na umělé inteligenci, ale hlavním rozdílem bude jejich schopnost simulovat různé osobnosti.

Zástupci Mety zatím práce na vlastním chatbotovi oficiálně nepotvrdili. Britský deník Financial Times se nicméně ve svém článku odvolává na zdroje obeznámené se situací přímo z této firmy.

Jeden ze systémů by měl být údajně schopen komunikovat jako někdejší americký prezident Abraham Lincoln. Další by měl poskytovat uživatelům rady ve stylu volnomyšlenkářského surfaře. První chatovací systémy by měly být oficiálně odhaleny již příští měsíc.