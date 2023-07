Umělá inteligence už odhaluje nádory

Chytrý software ušetří podle přednosty přinejmenším desítky minut soustředěné analytické práce. „Je to velmi rychlé, spočtení trvá v řádu vteřin. Normálně to počítáme minimálně půl hodiny, ostrůvků je třeba 150 a vy je pak rozdělujete podle velikosti ručně,“ vysvětlil Girman.

„My naučíme systém, jak to má spočítat správně, a on to pak vždy vypočítá správně. Je to velmi vítaná pomoc. Je to rychlé a efektivní,“ dodal přednosta s tím, že je díky tomu možná i dvojí kontrola. Jedna od lékaře, druhá od softwaru. I systém ale může selhat, pokud je třeba snímek špatně vyfocen.