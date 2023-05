Obavy i nadšení z umělé inteligence. Jak se rodil fenomén ChatGPT

Startup OpenAI vznikl už v roce 2015. Není tajemstvím, že na jeho založení se podílel i americký vizionář Elon Musk, později ale ze správní rady organizace odešel. Nyní patří k nejhlasitějším kritikům. Vadí mu mimo jiné to, že provoz OpenAI financuje z velké části americký Microsoft.

Aplikaci nabízí OpenAI ke stažení i použití zdarma. Platí to však pouze pro starší verzi chatbota GPT-3.5. Pokročilejší umělou inteligenci GPT-4 mohou využívat pouze majitelé předplatného.

Předplatné ChatGPT Plus vyjde případné zájemce na 20 dolarů měsíčně, tedy v přepočtu zhruba 440 Kč.

Právě kvůli sběru dat od uživatelů čelila společnost OpenAI velké kritice. Například Itálie to uvedla jako hlavní důvod – společně s nedostatečnou kontrolou věku uživatelů – k zablokování služby v zemi, ke kterému došlo letos začátkem dubna. Opět zprovoznit chatovacího robota v této jihoevropské zemi se podařilo až v květnu.

Stalo se tak poté, co ChatGPT dostalo anonymní režim, který už dotazy uživatelů vůbec neukládá.

V březnu vyjádřily IT celebrity své obavy z rychlosti, jakou se umělá inteligence vyvíjí. K výzvě požadující alespoň půlroční zastavení vývoje nových modelů AI kvůli „hlubokým rizikům pro společnost a lidstvo“ se připojily stovky akademiků, expertů a podnikatelů. Mimo jiné také americký podnikatel Elon Musk či spoluzakladatel firmy Apple Steve Wozniak.

Výzva se týkala přímo GPT-4. Tuto verzi signatáři považovali za tak vyspělou, že firma by neměla další generaci vyvíjet do doby, než budou v oblasti umělé inteligence schválena nějaká pravidla. Vývoj to přesto nezastavilo.