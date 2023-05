iPhony a iPady se naučí replikovat lidský hlas. Novinek se chystá více

Využít novou funkcionalitu půjde při telefonních hovorech, konverzacích přes FaceTime, ale klidně i při osobních setkáních. Lidé si s vlastním hlasem uloží do telefonu běžně používané fráze, které následně budou moci využít pro konverzaci.

Apple věří, že takovéto vylepšení usnadní život lidem s různými postiženími, které postupně omezují jejich hlasové schopnosti. Funkci by například mohli využít lidé trpící amyotrofickou laterální sklerózou (ALS).

„Přístupnost je součástí všeho, co děláme. Tyto převratné funkce byly navrženy i díky zpětné vazbě od členů komunit se zdravotním omezením, aby podporovaly různorodé skupiny uživatelů a pomáhaly lidem navazovat kontakty novými způsoby,“ prohlásila Sarah Herrlingerová, šéfka oddělení pro přístupnost zařízení v Applu.

Na systémech napodobujících lidský hlas pracují také další společnosti. Například Amazon již oznámil, že pracuje na aktualizaci virtuální asistentky Alexy, díky které bude schopna hlas replikovat. Platí to přitom i o zesnulých členech rodiny.

Kromě hlasových funkcí společnost Apple také představila funkci Assistive Access, která sloučí některé z nejoblíbenějších aplikací operačního systému iOS, jako jsou Zprávy, FaceTime, Fotoaparát, Fotografie, Hudba a Telefon, do jedné aplikace nazvané Assistive Access.

Apple má softwarových novinek přichystáno daleko více. Zcela nové verze svých operačních systémů by měla společnost představit již příští měsíc na vývojářské konferenci WWDC (Worldwide Developers Conference). Ta bude probíhat v kalifornském Cupertinu, konkrétně přímo v hlavním sídle Apple Park, a to od pondělí 5. června do pátku 9. června.