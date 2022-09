Proruské účty ovlivňovaly veřejné mínění Čechů. Facebook zasáhl

Podle společnosti Meta šlo o operaci organizovanou z Číny. Ta se snažila prostřednictvím falešných účtů na Facebooku a Instagramu ovlivňovat uživatele ve Spojených státech před listopadovými volbami do amerického Kongresu. Stejné falešné účty ale podle bezpečnostních expertů, kteří útočnou kampaň na ovlivnění veřejného mínění analyzovali, nicméně působily také na Twitteru.

To je podle něj dramatická změna, neboť doposud se snažily podobné kampaně šířit pouze obecný názor „Čína je dobrá, Amerika zlá“. Nyní se ale útočníci snaží ovlivnit veřejné mínění Američanů i Evropanů.

V rámci kampaně Meta zachytila síť na sebe navázaných 60 podvodných internetových stránek, které se vydávaly za legitimní zpravodajské domy. Příspěvky těchto webů pak šířily zhruba 4000 falešných účtů na sociálních sítích, a to již od listopadu 2021.

Mluvčí společnosti Twitter uvedl, že mikroblogovací síť na upozornění společnosti Meta smazala všechny falešné účty. To samé udělali bezpečnostní experti také v rámci Facebooku a Instagramu. Je ale patrně jen otázkou času, než si útočníci zřídí další falešné účty a budou ve svých aktivitách pokračovat.

Lidé stojící za operací si nicméně počínali velmi obezřetně, aby jejich práce nebyla odhalena. Místo masivní kampaně se tedy snažili pracovat v malých skupinkách, aby nepřitahovali příliš mnoho příznivců. Spoléhali na to, že jejich příspěvky budou natolik atraktivní, že je sympatizanti budou šířit sami.

Přestože zástupci společnosti Meta detailně popsali praktiky útočníků zřizujících falešné účty, nemají podle vlastního prohlášení dostatek důkazů pro to, aby s jistotou řekli, kdo přesně za kampaněmi stojí. Jisté je údajně pouze to, že veškeré stopy vedou do Číny.