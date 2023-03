Přijde nová zlatá horečka? Chuť investorů do kryptoměn roste

Celkový objem obchodů s kryptoměnami v Česku v prvních dvou měsících sice meziročně klesl zhruba o pětinu na 570 milionů korun, je to ale dáno především nízkými kurzy v letošním roce. Investoři jsou ovšem evidentně při chuti a sázejí na to, že hodnota kryptoměn opět poroste. Vyplývá to z údajů obchodníka Bit.plus.

Foto: Benoit Tessier, Reuters Logo bitcoinu (ilustrační foto)