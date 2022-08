Novodobá zlatá horečka opadá, rostoucí ceny elektřiny způsobily odliv těžařů kryptoměn

Bitcoin by tak za současné situace mohli opět začít těžit nadšenci na úkor velkých těžařů. „S tím, jak by těžaři postupně zavírali těžbu, by se snižovala její náročnost a zbývajícím těžařům by se zvyšovala odměna. To by jim zvýšilo výnos a vyrovnalo rostoucí cenu energií,“ uvedl. Cenu kryptoměn by mohlo ovlivnit chování velkých těžařů, pokud by se rozhodli prodávat dlouhodobě držené nebo právě vytěžené bitcoiny rychleji než dosud, aby pokryli své náklady. To by teoreticky mohlo vyvolat tlak na pokles ceny, dodal.