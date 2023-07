Musk se snaží zachránit Twitter, výrazně snížil cenu za reklamu

Společnost Twitter, která byla provozovatelem stejnojmenné platformy, přestala již před časem existovat jako samostatný podnik a je součástí nástupnické firmy X Corp miliardáře Elona Muska. Ten firmu Twitter loni na podzim koupil zhruba za 44 miliard dolarů (tehdy asi bilion Kč), do té doby se s jejími akciemi obchodovalo na burze.

Právě kvůli negativním hospodářským výsledkům začal Musk už vloni masivně propouštět. Masivní propouštění multimiliardář v minulosti ospravedlňoval úbytkem inzerentů v loňském roce, protože právě z inzerce má sociální síť drtivou většinu příjmů. Twitter se kvůli tomu dostal do velké ztráty.

Společnost X tento týden začala některým inzerentům nabízet snížené ceny za videoreklamu, která se zobrazuje vedle seznamu trendových témat, uvádí s odkazem na e-maily list WSJ . Takové reklamy poskytují značkám čtyřiadvacetihodinové umístění na vrcholu seznamu populárních témat webu. X Corp nabízí až do 31. července padesátiprocentní slevu na všechny nové rezervace těchto reklam, mimo další slevy.

Ověření na platformě sociálních médií je pro mnoho společností důležité. Obávají se, že by jejich značku mohli zneužívat lidé se zlými úmysly, a tak ji poškozovat. Ostatně to se i stávalo v krátké době těsně po tom, co firmu Twitter převzal Musk a začal tato ověření rušit, než je zpoplatnil. Stalo se například, že jeden účet se vydával za účet farmaceutické společnosti Eli Lilly a tweetoval, že firma začne vyrábět inzulin zdarma. Twitter pak oznámil, že zlepšil ochranu proti předstírání jiné identity.