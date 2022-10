Twitter se značně zeštíhlí. Musk chce propouštět

The Washington Post ve čtvrtek napsal, že Musk sdělil možným investorům při jednání o koupi Twitteru, že se plánuje zbavit téměř 75 procent ze 7500 zaměstnanců společnosti. List se přitom odvolal na rozhovory a dokumenty, k nimž získal přístup.

Rušení pracovních míst v Twitteru se ale očekává v nadcházejících měsících bez ohledu na to, kdo bude společnost vlastnit, dodal deník. Současné vedení Twitteru podle něj plánovalo, že do konce příštího roku sníží mzdy ve společnosti o dohromady zhruba 800 milionů dolarů. To je číslo, které by znamenalo odchod bezmála čtvrtiny zaměstnanců, uvádí zpráva WP.

Hlavní právník Twitteru Sean Edgett se po zveřejnění zprávy WP snažil zaměstnance uklidnit. Společnost nemá žádné potvrzené informace o Muskových plánech po akvizici, napsal v interním oběžníku, do kterého nahlédla agentura Bloomberg. Twitter doporučuje spíše počkat na oficiální sdělení než věnovat pozornost fámám nebo uniklým informacím, napsal Edgett.

Twitter odmítá přijmout obnovenou nabídku na převzetí. Soud dal Muskovi čas Internet a PC

Dohoda o Muskově převzetí Twitteru by měla být uzavřena do konce příštího týdne. Společnost miliardáře a šéfa automobilky Tesla, který se pokusil z uzavřené dohody o převzetí vycouvat, zažalovala. Pověřená soudkyně dala oběma stranám sporu lhůtu do 28. října. Pokud do té doby nebude nákup dokončen, začne soudní proces.

Boj o falešné účty

Musk od nákupu původně couvl kvůli tomu, že mu Twitter neposkytl údaje ohledně falešných a spamových účtů na své stejnojmenné sociální síti. Americký podnikatel se už od samého začátku netajil tím, že chce Twitter od falešných účtů očistit, aby z něj udělal „lepší místo pro uživatele“. Žádné konkrétní plány řešení tohoto problému však nezveřejnil. Dosáhnout by se toho ale dalo tak, že by musel být každý účet na Twitteru ověřený, což by v podstatě zcela vyloučilo ze hry anonymní uživatele.

Společnost Twitter následně Muska zažalovala. Obvinila jej z porušení podmínek dohody a požádala soud, aby nařídil dokončení transakce za sjednanou cenu. „Musk – miliardář a zakladatel několika firem, kterému radí bankéři a právníci z Wall Streetu – tvrdí, že ho společnost Twitter podvedla, aby podepsal dohodu o fúzi v hodnotě 44 miliard dolarů. To je nepravděpodobný příběh, který odporuje skutečnosti,“ stojí ve zprávě, kterou Twitter zveřejnil již v předminulém měsíci.