Od cihly po 5G. Jak se za půl století změnily mobily a technologie

3. dubna 1973 – V New Yorku se odehrál historický okamžik, uskutečnil se první hovor z mobilního telefonu. Postaral se o to Martin Cooper z firmy Motorola, který tehdy volal svému konkurentovi. „Že nevíš, odkud ti volám?“ zeptal se tehdy Cooper svého rivala Joela Engela z Bell Labs AT.