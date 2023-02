Česku hrozí vysoké pokuty kvůli směrnici proti zneužívání dětí

Podle zmocněnkyně je téma ochrany dětí před sexuálním zneužíváním či výpady na internetu potřeba dostat do vzdělávání. Součástí osnov by měla být moderní sexuální výchova a také důraz na duševní zdraví, řekla Šimáčková Laurenčíková.

Míní, že děti by se měly učit víc také o svých právech. Měly by umět rozpoznat rizika a nevhodné jednání. Osvěta by měla cílit i na rodiče. Pro osoby s „atypickou sexuální preferencí“ měla být dostupná pomoc, poradenství či terapie, uvedla zmocněnkyně. Školit by se měli i profesionálové, kteří s dětmi pracují. Europoslanec uvedl, že by se měla vést také diskuse o zpřísnění trestů za zneužívání dětí na internetu.