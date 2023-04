5G internet i na železnici. Ministerstvo dá na zlepšení pokrytí 120 milionů

Základnové stanice musí být dokončeny a zprovozněny nejpozději do konce roku 2025.

„Digitalizace je naší prioritou. Proto jsme vyhlásili výzvu, která pomůže zajistit kvalitní připojení k internetu podél hlavních železničních tratí. Přinese to například zvýšení komfortu cestujících či jejich bezpečnost,“ prohlásil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).

Podle něj je 120 milionů připraveno pouze pro první fázi. Postupně by se ale měla zlepšovat dostupnost 5G signálu také na jiných trasách, ministerstvo by mělo do vylepšení sítí napumpovat přes 300 milionů korun.