Milionová pokuta každý den, Meta žádá norský soud o pardon

Pokuta byla stanovena ve výši jednoho milionu norských korun, což odpovídá 2,08 milionu korun. Na první pohled se může zdát, že pro Metu to není nijak závratná částka, ale společnost by zmiňovanou sumu měla platit úplně každý den do doby, než bude vyjednána náprava.

V praxi to tedy jinými slovy znamená, že by se celková suma mohla během pouhého jednoho měsíce vyšplhat klidně i na více než 30 milionů norských korun (62,52 milionu korun). Povinnost platit má přitom Meta již od 14. srpna.

Norský regulační úřad to nicméně vidí jinak. Podle něj byla Meta informována o záměru udělit pokutu již v polovině července. Protože firma nereagovala dostatečně promptně, přistoupili úředníci k uvalení opakující se denní pokuty až do 3. listopadu.

Pokuta by ale mohla být ještě před vypršením termínu prodloužena klidně i na neurčito. To by znamenalo, že americkému internetovému gigantu by naskakovala po milionech celková výše pokuty každý den. Líčení bude pokračovat ve středu, kde budou právníci obhajovat postup úřadu.