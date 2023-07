Kryptoměnové platformy se předhánějí, kdo v USA urve větší kus trhu

Aniž by si toho běžní uživatelé všimli, v USA nyní zuří tichý boj mezi kryptoměnovými platformami z celého světa, které se snaží posílit na tomto trhu svůj podíl. Snaží se ukousnout co největší kus trhu poté, co Coinbase a Binance – dvě největší kryptoměnové burzy v zemi – zaznamenaly významný pokles svého tržního podílu kvůli probíhajícímu vyšetřování amerických úřadů.

Foto: Dado Ruvic, Reuters Kryptoměny bitcoin, ethereum a dogecoin