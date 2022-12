PlayStation a Xbox: konzole nové generace Vánoce stihly

Z dat nákupního rádce Zboží.cz , který provozuje společnost Seznam.cz , je nicméně patrné, že cesty k pořízení nové konzole před Štědrým dnem ještě existují. Herní fandové si ale budou muset sáhnout hlouběji do kapsy.

Součástky uvnitř PlayStationu navíc podporují hardwarovou akceleraci ray tracingu, tedy jinými slovy – hry běží s daleko věrnějšími detaily, nabízejí reálnější podání stínů i odlesků. Ve výbavě nechybí ani moderní SSD jednotka. Díky tomu je chod celého zařízení rychlejší, a to od startu přes instalaci aplikací až po spouštění jednotlivých titulů.

Výkonu by Xbox Series S měl mít dostatek na hraní v rozlišení 1440p, a to až při 120 snímcích za sekundu. Stejně tak nabízí konzole dostatek systémových prostředků pro převod her z Full HD na rozlišení 4K (upscaling). Na plnohodnotné hraní ve 4K je však stavěna spíše konzole Series X.