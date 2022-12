Největší herní koupě se komplikuje. Regulátoři ženou Microsoft k soudu

Úřad se obává především toho, že Microsoft by mohl zvýhodňovat svůj operační systém Windows a herní konzole Xbox tím, že by konkurenci upřel přístup k populárním hrám firmy Activision Blizzard. „Znepokojuje nás, že Microsoft by mohl využít kontroly nad populárními hrami, jako jsou Call of Duty a World of Warcraft, k poškození konkurence,“ uvedla Sorcha O’Carrollová, která má v CMA na starosti firemní fúze.