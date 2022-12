Nejlepší videohrou roku je Elden Ring, rozhodli herní Oskaři

Elden Ring o hlavní ocenění soupeřil s dalšími pěti tituly, a to A Plague Tale: Requiem, God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West, Stray a Xenoblade Chronicles 3.

Řadu cen si odnesla rovněž hra God of War Ragnarök. Ta získala například ocenění za nejlepší vyprávění či nejlepší hudbu a vyhrála v kategorii akčních a dobrodružných her.

Citizen Sleeper (Jump Over The Age/Fellow Traveller)

Cult of the Lamb (Massive Monster / Devolver Digital)

No Man’s Sky (Hello Games)

The Last Of Us Part I (Naughty Dog/SIE)