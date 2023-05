Největší herní koupě všech dob prý dostane od EK zelenou

Navzdory tomu již na konci dubna bilionový obchod zablokoval britský antimonopolní úřad (CMA) . Po měsících analyzování úředníci konstatovali, že dohoda by mohla „změnit budoucnost rychle rostoucího trhu cloudových her, což povede k omezení inovací a menšímu výběru pro britské hráče v příštích letech“.

„Znepokojuje nás, že Microsoft by mohl využít kontroly nad populárními hrami, jako jsou Call of Duty a World of Warcraft, k poškození konkurence,“ uvedla již dříve Sorcha O’Carrollová, která má v CMA na starosti firemní fúze.

Microsoft plánoval dokončit akvizici během tohoto finančního roku, který skončí 30. června 2023. Zda se tento termín kvůli vyšetřování neposune, není zatím jasné. Pokud by ale americkému softwarovému gigantu úřady nakonec ustoupily, šlo by o největší koupi všech dob v celé historii videoher.

Po úspěšném dokončení celého obchodu by se Microsoft proměnil v třetí největší herní firmu na světě, alespoň tedy, co se tržeb týče. Zařadil by se tak těsně za společnosti Tencent a Sony. Microsoft by se stal majitelem celé řady zvučných jmen herního světa – zmiňme alespoň Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot a StarCraft.