Microsoft má problém. Britové hází do největší herní koupě vidle

Britský regulátor uvedl, že spojení Microsoftu a herního studia Activision Blizzard by mohlo oslabit „důležitou rivalitu mezi konzolemi Xbox a PlayStation“. Konečnou zprávu mají sice úředníci zveřejnit až 26. dubna, už nyní je ale jasné, že obchod hladce neproběhne.

Na konci loňského roku navíc americká Federální obchodní komise (FTC) podala žalobu, jejímž prostřednictvím chce také převzetí herního studia zablokovat. FTC přitom uvádí prakticky stejné důvody jako CMA, tedy že transakce by mohla poškodit hospodářskou soutěž.

Úřad se obává především toho, že Microsoft by mohl zvýhodňovat svůj operační systém Windows a herní konzole Xbox tím, že by konkurenci upřel přístup k populárním hrám firmy Activision Blizzard.

„Znepokojuje nás, že Microsoft by mohl využít kontroly nad populárními hrami, jako jsou Call of Duty a World of Warcraft, k poškození konkurence,“ uvedla Sorcha O’Carrollová, která má v CMA na starosti firemní fúze.