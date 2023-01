Spory nakonec odnesou hráči. World of Warcraft v Číně nefunguje

V souladu s čínskými zákony musel mít Blizzard lokálního partnera. Loni v listopadu ale obě firmy oznámily, že diskuse o prodloužení smlouvy skončily nezdarem. Čínská pobočka amerického vývojáře minulý týden požádala o šestiměsíční odklad vypnutí. Čínská strana to odmítla, protože Blizzard podle ní jednal i s dalšími partnery. Americká firma to nepopírá a uvádí, že hledá partnera, se kterým by „sdílela hodnoty“.