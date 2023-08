Čeští profíci sází na úspěch v novém Counter-Striku

Simon „KWERTZZ“ Horák je nejnovější posilou nejlepšího českého celku, který jsme v Counter-Strike: Global Offensive měli. SINNERS se v minulosti dostali i do „Ligy mistrů“ světa CS:GO, kde si udělali jméno, ale na nejvyšší metu to ještě nedotáhli. Pomoci by jim k tomu mohlo i chystané pokračování.