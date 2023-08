Hraní videoher na olympiádě? Mladá generace by mohla zamíchat kartami

Čeští gameři jsou na tom podobně jako fotbalisté či hokejisté. Malá země, která ale umí produkovat výjimečné talenty. Česko má i na poli esportu mnoho velkých úspěchů, jako například reprezentační titul mistrů světa ve hře Hearthstone nebo zlaté medaile z mistrovství Evropy.

„Olympiáda by esport potřebovala, protože mladá generace místo tradičních sportů sleduje třeba právě esport,“ má jasno Štěpán Mach. Na druhou stranu si ale není jistý, jestli esport potřebuje olympiádu. „V nějakém boomu už je a nevím, jestli je to ten směr, kterým by se měl udávat,“ dodává.

Pokud by se hraní videoher na nejvyšší profesionální úrovni dostalo až na olympijské hry, tak je další důležitou otázkou, které tituly by se měly vybrat. Nebo rovnou více her? Něco jako desetiboj? „Kdyby esport byla disciplína jenom jedna, tak by mohl být víceboj zajímavý,“ hodnotí Mach.

„Třeba Counter-Strike na olympiádě neuvidíme,“ říká Mach o nejoblíbenějším esportovém titulu v Česku. „Pořád je to nějakým způsobem násilná hra, se kterou se spousta lidí nechce spojovat. Sice je to jako násilí, ale jen v uvozovkách. Pořád je to videohra, nějaké pixely,“ neodrazuje nikoho.

V letošním roce pod záštitou MOV uskutečnila Olympic Esports Series, kde ale místo populárních esportových titulů pořadatelé vybrali simulátory a napodobeniny skutečných sportů. Náš dnešní host netradiční šance využil a na finále olympijské série se málem kvalifikoval.

„Ze začátku to bylo jenom z recese, že si hraju hru a pojedu na olympiádu. Ale nakonec je to blíž, než jsem na začátku očekával. Jako olympionik jsem se necítil, ale rád bych reprezentoval,“ prozradil Mach. Ten se tak nadále bude věnovat skládání reprezentačních výběrů v roli manažera.

