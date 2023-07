Vrátil se, aby pozvedl českou scénu. Okolního tlaku se Denyk nebojí

Ve druhém díle esportového pořadu Fragger se zaměříme na největší české úspěchy v historii. U jednoho z nich byl i profesionální hráč hry League of Legends Petr Haramach alias Denyk, který přijal pozvání k nám do studia. Jeden z nejzkušenějších českých hráčů se dostal do nejvyšší evropské ligy, ale dnes reprezentuje český tým Entropiq. Jak bojuje s tlakem a do čeho investuje vydělané peníze?

Hostem pořadu Fragger byl Petr Denyk HaramachVideo: Novinky

Článek Český esport je sice malý, ale největší domácí hvězdy jsou známé po celé Evropě, podobně jako třeba ve fotbale. Nejúspěšnější český hráč Tomáš „oskar“ Šťastný si jen na turnajích za celou kariéru vydělal přes osm milionů korun a Jonáš „SabeRLighT“ Volek si dokonce zahrál na největším turnaji historie, jenž měl dotaci okolo 870 milionů korun. Na rozhovor jsme si pozvali Petra „Denyk“ Haramacha, který strávil několik let na světové scéně. „V profesionálních týmech běžně funguje performance coach nebo psycholog. Pokud má hráč jakýkoliv problém, vždy se na něj může obrátit,“ naznačil Haramach jeden z aspektů, v nichž se esport přibližuje sportovním odvětvím. „Teď už je docela populární, že hráči mají své agenty,“ doplnil. Na první díl pořadu Fragger se podívejte zde: Jako ve fotbale. Čeští hráči počítačových her přestupují za miliony Nyní ale reprezentuje český tým Entropiq. „Chtěl jsem se vrátit na českou scénu a pozvednout domácí ‚LoLko‘. Chtěl bych, aby česká scéna mohla být hrdá na naše týmy, že něco dokázaly i v Evropě,“ řekl Haramach. „Pokud se chce člověk neustále zlepšovat, tak nemůže myslet na to, že mu někdo chce sebrat místo nebo na něj koukají stovky tisíc lidí. Pokud ho tohle sežere, tak nemá šanci podat dobrý výkon,“ nebojí se zkušený hráč okolního tlaku. Vždy se soustředí jen na sebe a svého vlivu na výkon svého týmu. „Člověk může hrát do té doby, dokud má motivaci a chuť se zlepšovat. Pokud tohle začne stagnovat, tak si myslím, že už je čas přemýšlet nad koncem kariéry. Neřekl bych, že je to nějak limitované věkem,“ okomentoval kariéru esportovce. Ve 28 letech věří, že ještě má několik let před sebou. Vydělal miliony u stolů, teď je chce i z obrazovek