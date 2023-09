Dnešní děti chtějí spíše být profesionálními hráči než slavnými fotbalisty, míní český komentátor

Counter-Strike je tady s námi už skoro 25 let, nejvíce se do srdcí hráčů zapsala verze 1.6. Posledních 11 let patřilo Global Offensive, brzy ale nastoupí Counter-Strike 2. „CS 1.6 je legendární titul, ale nový díl je v jádru pořád ten stejný, starý dobrý Counter-Strike. CS2 pořád oplývá tím největším kouzlem té jednoduchosti. Kdo miloval ‚jedna šestku‘, určitě si zamiluje i CS2,“ říká Michal Kabele.