Stovky tisíc měsíčně za hraní videoher. Neutrácím za blbosti, říká český hráč

Právě on se jako první Čech po 10 letech kvalifikoval na největší turnaj světa esportu. Na The International 11 si zahrál o neuvěřitelných 900 milionů korun. „Pocit to byl naprosto úžasný. Co jsem začal hrát Dotu, tohle byl můj cíl. Celý rok je jen taková kvalifikace, všem jde jen o ten šampionát a nervozita je tam mnohem větší, stejně jako prestiž ho vyhrát,“ říká český gamer.