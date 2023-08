Nemají stejnou startovní čáru, přesto časem rozhodne šikovnost prstů na ovladači

Nejoblíbenější simulátor fotbalu má ve světě esportu zvláštní pozici. Má nejlepší možné napojení na mainstream, ale stále se mu nedaří dostat do popředí a zlákat masy diváků. Propojení s fotbalem je stále teprve v plenkách, i když je do esportu zapojena spousta předních fotbalových klubů.

Jan Krupička alias Emerickson reprezentuje pražskou Spartu, jeden z nejlepších českých FIFA týmů. Na Letné se pravidelně objevuje, ale fotbal a esport by nesrovnával. „Díval bych se na to pořád jako na hru. Dost lidem vadí třeba to, že nehraju za Kuchtu, Haraslína a podobné hráče, ale většinou uvidíte spíše legendy jako Pelé nebo Ronaldo,“ zmiňuje jeden z problémů FIFY.