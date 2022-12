Hrozí mu 115 let vězení. Zakladatele kryptoburzy FTX budou soudit v USA

Zakladatel a bývalý ředitel kryptoměnové burzy FTX Samuel Bankman-Fried podle agentury Reuters změnil své dřívější rozhodnutí a bude souhlasit s vydáním do Spojených států, kde čelí obviněním z podvodu. Oficiálně by měl o tom informovat bahamský soud během pondělí. V USA mu hrozí trest až 115 let vězení. Agentuře Reuters to o víkendu řekl zdroj obeznámený se situací.

Foto: Profimedia.cz Na snímku je zakladatel a bývalý ředitel kryptoměnové burzy , jak je den po svém zatčení eskortován k soudu ve městě Nassau na Bahamách.