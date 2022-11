Chystaná regulace kryptoměn v EU by praktiky kryptoburzy FTX nepovolila

Praktiky, které vedly ke krachu kryptoměnové burzy FTX, by za chystané unijní regulace odvětví nebyly povoleny. Řekla to ve středu Alexandra Jourová-Schroederová z vedení úseku finanční stability při Evropské komisi (EK). Praktiky FTX přitom označila za pochybné. Evropská unie chystá průlomová pravidla pro trhy s kryptoaktivy (MiCA), která by měla vstoupit v platnost v roce 2024 a která blok staví do čela regulace odvětví, uvedla agentura Reuters.

Foto: Dado Ruvic, Reuters Ilustrační foto