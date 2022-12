Opravovat si iPhony doma mohou už i Evropané. Ale připlatí si

Společnost Apple dlouhá léta čelila kritice za to, že její zařízení si lidé nemohou opravit snadno doma. To však v letošním roce americký podnik změnil, nyní dokonce rozšířil možnost opravit si iPhony a MacBooky svépomocí také do vybraných evropských států. Lidé si ale na našem kontinentu připlatí.

Foto: archív výrobce Originální sada na opravu iPhonu