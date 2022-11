Nové iPady dospěly, sází na vyšší výkon

Na první pohled se může zdát, že nový iPad Pro vypadá úplně stejně jako předchůdce, který se začal prodávat teprve loni na podzim. Je to nicméně dáno tím, že hlavní vylepšení se udála uvnitř zařízení. V útrobách tak místo staršího čipu Apple M1 nalezneme výkonnější řešení M2.

Výkon je dostatečný na to, aby zařízení mohlo se speciálním krytem fungovat i jako notebook. Stejně tak je možné nový iPad Pro kabelem připojit přímo k monitoru a používat jej s klávesnicí a myší jako stolní PC.

Pro některé uživatele to ale může představovat problém, protože právě toto tlačítko patřilo dříve k ikonickým prvkům iPadů a iPhonů. A to už od dob, kdy Applu šéfoval Steve Jobs. O čtečku otisků prstů lidé nicméně nepřijdou, přesunula se do pohotovostního tlačítka.