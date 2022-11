Když každý potřebuje něco jiného. O výbavě laptopů rozhoduje styl práce

Není to tím, že by nás výrobci chtěli obrat o poslední korunu, co máme v peněžence. Různá zaměření si žádají jinou výbavu. Pokud žádáte nejlepší poměr cena/výkon, zpravidla sáhnete po té nejdostupnější konfiguraci ve vašich preferencích. Studenti a lidé, kteří hojně cestují, se ale budou poohlížet po laptopech s bytelnější konstrukcí, aby notebook vydržel i časté přenášení. Grafici a designéři se zase budou soustředit na kvalitu displeje a co nejvěrnější podání barev.