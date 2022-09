Vybíráme notebook a tablet pro školáka

Při výběru notebooku i tabletu je vhodné myslet také na jeho odolnost, aby vydržel i méně šetrné zacházení. Plasty by měly být dostatečně tvrdé, aby se nikde neprohýbaly a perfektně chránily jednotlivé součástky uvnitř. Vybírat můžeme také z dražších modelů, které mají dokonce kovové tělo.

Lidé často vybírají notebook podle velikosti displeje nebo výkonu procesoru a grafické karty. Často ale zapomínají na to, že důležitou otázku hraje také paměť. Kvůli náročnějším operačním systémům i programům jí je totiž potřeba stále více. Nejlevnější přenosné počítače mají k dispozici 4GB operační paměť, což u Windows 11 i starších desítek může zdržovat při práci. Vhodné je tak dívat se po modelech, které mají alespoň 8 GB paměti. Její rozšíření totiž nemusí být vždy tak jednoduché jako u stolních počítačů.

Dobré je myslet také na to, že velikost notebooku přímo ovlivňuje rozměry klávesnice. Netbooky tak zpravidla mají doslova titěrné klávesy, na kterých se nedá pohodlně psát. Nejlepší je proto ještě před koupí přenosný počítač vyzkoušet, jestli se obě ruce na klávesnici pohodlně při psaní vejdou, a to i v případě, že uživatel bude chtít psát všemi deseti prsty.

To tablety jsou na tom v otázce hmotnosti citelně lépe. Na trhu se již běžně prodávají modely, které nejsou o moc těžší než běžný mobil – váží několik stovek gramů. Mezi jejich další nespornou výhodu patří dlouhá výdrž baterie. Zatímco u nejlevnějších notebooků se uživatel bez elektrické zásuvky obejde zhruba čtyři hodiny, drtivá většina tabletů vydrží dvakrát déle.

Spojit to nejlepší ze světa notebooků i tabletů se snaží počítačové hybridy. Zároveň odbourávají celou řadu jejich nedostatků. Displej je prakticky vždy dotykový a díky speciální konstrukci je zařízení možné různě překlápět a otáčet nebo z něj vytvořit tablet. U některých modelů je dokonce možné klávesnici zcela odpojit.

Srdcem tabletu je osmijádrový procesor taktovaný na 1,8 GHz, který má k dispozici 4 GB operační paměti. Pro uložení dat je určeno úložiště o velikosti 64 GB, jež se však dá snadno rozšířit až do velikosti 512 GB prostřednictvím paměťových karet typu microSD.

Operační systém Android funguje na daném železe velmi svižně. Nokia totiž vsadila na čistou verzi platformy od Googlu, odezva je tak rychlá především díky absenci různých grafických nadstaveb. Výrobce navíc slibuje vydávání hlavních aktualizací po dobu alespoň dvou let, bezpečnostních pak rovnou na tři roky.

Displej nabízí rozlišení 1200×2000 pixelů, a to při úhlopříčce 10,4 palce. Relativně bohatou výbavu pak uzavírají stereo reproduktory s technologií OZO Playback, dva mikrofony pro kvalitní schůzky přes internet, 8MP zadní a 5MP přední fotoaparát.

Vyzdvihnout si zaslouží také zvýšená odolnost podle certifikace IP52. Tabletu by tak v praxi neměl vadit déšť či vlhké prostředí. Zadní strana tabletu je navíc kovová, což bývá zvykem až u dražších modelů. Hliníková konstrukce působí poměrně bytelným dojmem.

V zadní části tabletu nalezneme ikonický výklopný stojánek, který poslouží k polohování displeje. Tablet, který se chlubí 13palcovou obrazovkou, podporuje chytrý stylus Surface Slim Pen 2. Ten se klidně hodí i na detailní kreslení a dá se schovat přímo do základny s klávesnicí.

V útrobách modelu Surface Pro 8 se ukrývají nejnovější procesory Intel Core jedenácté generace. Na výběr je přitom z různých výkonnostních tříd zahrnujících čipy Core i5 a Core i7. U nejvýkonnější konfigurace slibuje americký softwarový gigant nárůst výkonu o desítky procent. Polepšit by si měla v otázce výkonu také integrovaná grafika.

Operační paměť může dosahovat kapacity až 32 GB a úložný prostor až 1 TB. To vše se ukrývá v kompaktním těle s tloušťkou 9,3 mm a hmotností 891 g. V praxi se pohybuje výdrž bez problémů okolo 15 hodin. Nechybí ani slot pro SIM kartu pro příjem mobilního internetu.

Realme Pad váží pouhých 440 g a jeho tloušťka je jen 6,9 milimetru. Kovové tělo z hliníkové slitiny působí na dotek luxusním dojmem. Prošlo ultra jemným keramickým pískováním, na které navázalo leštění diamantovým řezacím procesem, po němž následovalo 40 dalších zjemňovacích procedur. Málokdo by patrně hádal, že jde o cenově dostupné zařízení.

I displej má co nabídnout, v dané cenové kategorii je zcela nejjasnější. Díky tomu by měla být 10,4“ obrazovka dobře čitelná i na ostrém slunci. Panel mimochodem nabízí rozlišení 2000 × 1200 pixelů a 82,5% poměr k tělu, rámečky okolo dotykové plochy jsou tedy opravdu tenké.

Na trojrozměrný obraz láká nový notebook Predator Helios 300 SpatialLabs Edition od společnosti Acer. Zajímavostí je, že do třetí dimenze se mohou uživatelé přenést i bez speciálních brýlí. Novinka navíc patří k těm nejvýkonnějším herním strojům na trhu.

Trojrozměrný vjem vzniká u podporovaných her díky aplikaci SpatialLabs TrueGame. Je to možné díky tomu, že jsou hry většinou vytvářeny s ohledem na tři rozměry: vývojáři zahrnují informace o hloubce do každé scény a objektu, který tvoří. Společnost SpatialLabs tyto již existující informace využívá, aby mohla hry prezentovat ve stereoskopickém 3D.