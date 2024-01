Česko není jediné, start-upy netáhnou ani v USA

Hodnota transakcí fondů rizikového kapitálu ve Spojených státech loni klesla na nejnižší úroveň od roku 2019. Investoři zaměření na rizikový kapitál v USA vložili v rámci zhruba 15 000 transakcí 170,6 miliardy USD (3,8 bilionu Kč). To je o 30 procent méně než v roce 2022. S odvoláním na odhad výzkumné společnosti PitchBook to uvedla agentura Bloomberg. V tuzemsku je situace ještě dramatičtější, investice do českých start-upů klesly vloni o tři čtvrtiny.

Foto: Dado Ruvic, Reuters Ilustrační foto