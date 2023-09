Češi už neutrácejí za kryptoměny tolik. Objem obchodů je ale stále vyšší než loni

Bitcoin postihl v minulém měsíci výrazný propad kurzu – podobně jako další kryptoměny. To se pochopitelně podepsalo i na celkovém objemu obchodování nejen v Česku, ale také v zahraničí. Srpen tak byl co do počtu obchodů v globálním měřítku nejslabším měsícem za posledních pět let.