Češi utrácejí. Obliba placených streamovacích služeb roste

Ještě před dvěma lety placené kanály jako Netflix či HBO sledovalo v Česku jen 15 procent lidí. Podle dat z letoška se takto na filmy a seriály nejčastěji dívají mladí lidé od 16 do 24 let, následuje věková skupina 25 až 34 let. Z obou těchto skupin využívá placené streamovací služby víc než polovina. Z lidí podle vzdělání jsou jejich nejčastějšími diváky vysokoškoláci.

„Z nich sledoval videa na placených platformách každý druhý člověk,“ uvedl ČSÚ. V případě placené hudby vzrostl meziročně podíl předplatitelů z deseti na 13 procent.

Předplatné se může vyplatit u softwaru, videoher i tiskáren

Uživatelů chytrých telefonů a internetu přibylo proti loňsku o procentní bod, podíl nakupujících v e-shopech se zvýšil o dva procentní body. „Mobilní telefon používá 99 procent osob starších 16 let a toto číslo se v posledních letech již nemění. Mění se však typy používaných telefonů. V roce 2023 využívá 82 procent lidí chytrý telefon a 18 procent klasický tlačítkový telefon,“ informoval ČSÚ.

Mezi lidmi do 64 let má chytrý telefon 95 procent, ze seniorů nad 75 let si k chytrému telefonu našlo cestu zatím 24 procent. U seniorů nad 75 let to byla ještě před pěti lety pouhá čtyři procenta.

Podobné je to s internetem. V případě lidí mladších 55 let jsou on-line až na výjimky všichni. Naopak mezi seniory nad 75 let používá internet třetina. Nejčastějším zařízením, na kterém se Češi připojují k internetu, je mobilní telefon. Na něm je on-line 78 procent lidí. Následuje přístup na internet přes notebook, používá ho 66 procent.

K internetu je připojeno 87 % domácností

Domácností je letos k internetu připojených 87 procent, což je zhruba o dva procentní body víc než před rokem. Až na výjimky mají připojení všechny domácnosti s dětmi a mladé domácnosti bez dětí. Z domácností seniorů má přístup k internetu 56 procent.

„Stolní počítač nebo notebook používá 79 procent domácností a polovina domácnostní disponuje také chytrou televizí, na které sledují obsah z internetu,“ uvedl ČSÚ.

Nákupy přes internet jsou nejčastější u oblečení nebo obuvi, takové zboží si on-line objednalo 39 procent lidí, výrazně víc žen než mužů. Muži naopak častěji přes internet kupovali sportovní potřeby, elektroniku nebo software.

Bezpečnost na internetu

Internetové bankovnictví využívají téměř tři čtvrtiny obyvatel Česka, mezi lidmi ve věku 25 až 44 let je to 95 procent. Takzvanou bankovní identitu, která lidem umožňuje ověřeně komunikovat s úřady, letos použilo 22 procent lidí.

Podle ČSÚ se lidé stále více zajímají o internetovou bezpečnost a o sledování svých aktivit na internetu. Změnu nastavení cookies letos provedlo na webových stránkách 36 procent lidí, o tři roky dříve to bylo 22 procent. Nejvíce se o to, jaké o nich stránky sbírají informace, zajímají mladí dospělí, uvedli statistici.

Jak se bránit Bez antiviru nemá běžný uživatel prakticky žádnou šanci si všimnout, že byl jeho přístroj infikován. Každý tablet a chytrý telefon a pochopitelně také počítač by tak měl být vybaven bezpečnostním softwarem, který bude všechny hrozby neustále hlídat. Antivirus by měl být samozřejmostí i na klasických počítačích. Sluší se nicméně podotknout, že nezvané návštěvníky dokážou v počítači nebo mobilu odhalit speciální programy. Jde například o aplikace, které se soustředí pouze na špionážní software a hledání trojských koňů. Jiné programy zase dokážou v operačním systému nalézt tzv. keyloggery, které jsou schopné zaznamenávat stisk každé klávesy a nasbíraná data odesílat útočníkovi. Na PC i mobilu by měl být nainstalován vždy jen jeden bezpečnostní program svého druhu. Dva antiviry na disku dokážou udělat pěknou neplechu. Samotný antivirus ale zárukou bezpečí není. Uživatelé by neměli zapomínat na pravidelné stahování všech bezpečnostních záplat, a to pro samotný operační systém i doinstalované programy. Nejrůznější trhliny v softwaru totiž útočníci také zneužívají k útokům.