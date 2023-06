Z 500 000 na milion domácností. Rychlý optický internet může využívat více Čechů

Rychlý nárůst optických přípojek umožnila loni uzavřená dohoda se společností Vodafone o vzájemném zpřístupnění infrastruktury. Vedle toho se ale také T-Mobile věnoval výstavbě vlastní infrastruktury optických kabelů až do domů jednotlivých zákazníků. Jde o tzv. FTTH přípojky (Fiber to the Home).